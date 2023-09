Salerno piange Giorgio Napolitano: «Prezioso amico della nostra città» Il cordoglio del sindaco Napoli e del deputato dem Piero De Luca

«Salerno partecipa al cordoglio unanime per la morte del Presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano». Lo afferma il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli in un messaggio di cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano. «È stato protagonista tra i più importanti della storia italiana ed europea. Uomo del dialogo e Servitore fedele delle Istituzioni. È stato un amico prezioso di Salerno. Da Ministro degli Interni consentì l'assegnazione alla città di importanti fondi per il ripristino idrogeologico. Memorabile la sua visita a Salerno quando rese omaggio a Salerno Capitale ed inaugurò, con il sindaco Vincenzo De Luca, l'asilo a Pastena intitolato a Teresa Buonocore. A familiari ed amici il cordoglio della nostra comunità», le parole del primo cittadino di Salerno.

Cordoglio espresso anche dal deputato salernitano del PD, Piero De Luca. «Addio a Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica. Ci lascia un uomo di straordinario spessore intellettuale, culturale ed istituzionale. Un politico che ha segnato e scritto la storia del nostro Paese. Un riformista ed europeista convinto, di immenso valore. Un punto di riferimento assoluto, per la sua passione, il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni, la vicinanza al mondo del lavoro. Alla sua famiglia, le più sentite condoglianze», conclude il deputato dem Piero De Luca.