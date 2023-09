Cortile dell'istituto "Tasso" nel degrado, interrogazione al sindaco Napoli Celano: lavori iniziati a giugno e poi interrotti, il comune faccia chiarezza

"A giugno scorso si sono avviati i lavori per ripristinare e riqualificare il cortile dell’Istituto comprensivo Torquato Tasso, che da tempo necessitava di interventi da parte del Comune. Fin da subito pare che gli operai riscontrassero problematiche sulla rete fognaria e da allora è tutto fermo ed il cortile versa in condizioni di degrado. Fino al termine dell’anno scolastico precedente, il cortile in questione ha rappresentato l’ingresso per gli allievi della scuola media, “varco D”, nel mentre dall’avvio dell’anno scolastico in corso i discenti sono costretti ad entrare tutti dall’ingresso principale per l’inagibilità del cortile in questione". Comincia così l'interrogazione a firma di Roberto Celano a proposito delle condizioni in cui versa la scuola di Salerno.

Il consigliere comunale ha chiesto al sindaco Vincenzo Napoli "per quali motivi i lavori che avrebbero dovuto avviarsi a giugno per consentire la fruibilità del cortile sin dall’avvio dell’anno scolastico sono a tutt’oggi fermi e se tali ritardi siano imputabili ad inadempienze contrattuali della ditta appaltatrice o a problemi emersi nel corso dei lavori".

Allo stesso tempo l'esponente di Forza Italia chiede "se non sia il caso di commissionare un’indagine geologica per verificare l’eventuale esistenza in zona, da taluni paventata, della sorgente delle terme e se la stessa sia stata “correttamente” incanalata".