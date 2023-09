Rischio crollo di un muro privato, chiude via De Renzi Il provvedimento del Comune dopo il sopralluogo dei vigili

Disagi alla circolazione a Salerno per via della chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Salvatore De Renzi. Il provvedimento si è reso necessario per il pericolo di crollo di una muratura di proprietà privata.

Oggi sono in programma ulteriori verifiche e interventi, per ridurre al minimo i tempi di chiusura dell'arteria. Al lavoro gli uffici comunali del settore Pubblica incolumità.