Sicurezza a Salerno, Santoro: Turni tagliati e niente assunzioni alla Municipale L'affondo del consigliere: Siamo in un far west. Battaglia aperta contro amministrazione sonnolenta

Infuocato consiglio comunale di fine settembre a Salerno. Durante la seduta di ieri, visti i recenti eventi di cronaca, il consigliere comunale d'opposizione Dante Santoro ha posto nuovamente l'accento sul tema sicurezza:

"Siamo in un far west, vige la legge del più forte. - ha sottolineato - In questo bailamme il Comune è totalmente assente. Da anni sono stati tagliati i turni notturni della Polizia Municipale il cui comando è ormai ridotto a numeri irrisori per fronteggiare l'emergenza sicurezza. Non si fanno assunzioni dalla preistoria e la città è in balia dell'assenteismo di chi dovrebbe garantire ordine e tranquillità. Questa sulla sicurezza è una battaglia prioritaria che porto e porterò avanti con fermezza: bisogna svegliare dal letargo in cui versano il sindaco e la maggioranza di questa sonnolenta amministrazione delle vergogne".