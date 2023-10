Dolore a Salerno per la morte di Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Il cordoglio: “Con la sua competenza e passione ha portato il Conservatorio a livelli di eccellenza”

Dolore a Salerno per l’improvvisa scomparsa del Maestro Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Statale “Giuseppe Martucci”.

Aveva 58 anni. E’ deceduto, la scorsa notte, stroncato da un infarto.

La notizia ha fatto in poche ore il giro della città provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

Il cordoglio del sindaco Napoli

"Partecipiamo al cordoglio per la prematura scomparsa del maestro Fulvio Maffia. Un abbraccio a familiari, amici ed allievi. - il messaggio di dolore affidato ai social del primo cittadino Vincenzo Napoli - La nostra comunità è grata al carissimo Fulvio per il suo straordinario impegno come direttore del Conservatorio. Con la sua competenza e coinvolgente passione ha portato il Conservatorio a livelli di eccellenza didattica ed artistica contribuendo alla formazione di migliaia di musicisti. Ha valorizzato i talenti e diffuso l'amore per l'arte e la bellezza. Ne serberemo con riconoscenza il ricordo e l'ispirazione".

Profondamente toccata anche la dirigente dell'istituto Alfano I e consigliera comunale Elisabetta Barone: "Cari amici stanotte è venuto a mancare all'improvviso Fulvio Maffia, carissimo amico e direttore del conservatorio Martucci di Salerno.

Grazie alla affettuosa e cordiale collaborazione, l'indirizzo musicale del liceo Alfano I ha mosso i primi passi. Insieme abbiamo condiviso tante esperienze di lavoro e di bellezza, dalla costituzione delle graduatorie quando ancora non esistevano le classi di concorso del liceo musicale ai concorsi a cattedra celebrati nella sede del conservatorio, dalla costituzione di un'orchestra verticale ai tanti concerti organizzati in città, dalla realizzazione di una convenzione regionale tra i Conservatori e l'ufficio scolastico regionale della Campania alla strenua difesa a livello nazionale dell'importanza dei licei musicali.

Un uomo straordinario che si è speso generosamente per il conservatorio e per la città. Disponibile sempre, con una capacità di visione che riusciva ad immaginare scenari inediti e a costruire opportunità e bellezza per tutti.

Ci manca già il suo sorriso, la sua umanità, la sua intelligenza, il suo amore per la musica, l'arte e la bellezza.

La città di Salerno perde un uomo illustre che ha dato un impulso determinante per la crescita del conservatorio Martucci, diventato primo in Italia per numero e qualità degli studenti.

Mi auguro che almeno in sua memoria si riesca ad aprire quell'Auditorium che lui avrebbe voluto vedere aperto per la città.

Riposa in pace amico carissimo.

Nell'assordante silenzio del tuo corpo immobile, raccogliamo la voce melodiosa del tuo spirito e ci impegniamo a portare a compimento i tuoi sogni e le tue visioni.

Resterai sempre con noi, nella musica e nella bellezza. Suoneremo ancora insieme", il messaggio pubblicato dall'istituto.