Salernitana, il mercato si accende: Faggiano ora sogna un colpo da B Dopo Arena e Carriero, il ds pronto a fare un acquisto importante per l'attacco

La difesa sarà sistemata con l’arrivo di Arena, con Coppolaro che farà il percorso inverso e sarà un nuovo calciatore dell’Arezzo. Il centrocampo mette corsa e intensità con l’arrivo di Carriero. Un rinforzo di categoria, in grado di sopperire alle lacune soprattutto fisiche che la Salernitana ha riscontrato nella prima parte di stagione. Il mercato della Bersagliera si muove prima del gong iniziale e porterà Giuseppe Raffaele ad allargare le rotazioni sia in difesa che a centrocampo, due reparti che hanno vissuto non pochi momenti di emergenza nel corso del girone d’andata.

Occhi su Cargnelutti

Anzi, in difesa potrebbe ancora arrivare qualcosa. Frascatore uscirà, con la possibile interruzione del prestito e poi ancora la cessione in serie C (piace a Picerno e Guidonia). La Salernitana, dopo aver messo in standby l’affare Tosto, ora pensa ad un elemento di esperienza e punta a Cargnelutti del Crotone, calciatore seguito già in estate ma ora alle prese con il progetto di ridimensionamento dei pitagorici.

Fari sull’attacco

La volontà di Faggiano è quella di portare a casa rinforzi mirati e low-cost negli altri reparti per regalarsi un colpo da novanta in attacco. Lescano è il grande sogno, centravanti che l’Avellino vuole cedere imbattendosi però contro il muro dell’italo-argentino che vorrebbe restare in B ma che accetterebbe in serie C solo la corte della Salernitana. Volontà fortissima, con le distanze tra i due club su cifre e formula da superare con non pochi sacrifici. Dal Pescara si è aperta la possibilità di mettere le mani su Merola, esterno d’attacco alle prese con una prima parte di stagione sfortunata, frenata da un infortunio serio. Dal Modena è in uscita Caso che piace però tanto in B e che per accettare la terza serie chiede soldi e contratto lungo. Più facile arrivare a Cuppone (Audace Cerignola) o Fischnaller (Trapani), nomi però che verrebbero sondati più avanti.