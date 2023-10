Raccolta oli esausti vegetali: installati 7 nuovi totem a Salerno Potenziato il servizio. Bennet: "I cittadini hanno dimostrato grande sensibilità all'ambiente"

Da oggi ci saranno 7 nuovi totem per la raccolta degli Oli Esausti Vegetali nella città di Salerno. Si potenzia il servizio avviato un anno fa, con i primi 6 totem in altrettanti parchi cittadini, dopo gli ottimi risultati ottenuti.

I sette nuovi totem sono ubicati a Mariconda (Villa Bracciante), a Pastena (giardini Mariele Ventre e Villa Carrara), a Torrione (parco Galiziano), a Calcedonia (cortile ex scuola via Pironti), nel centro storico (villa Comunale, lato teatro Pasolini), al Carmine (mercato rionale di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto).

"Abbiamo avuto grande richiesta da parte delle famiglie salernitane di coprire più zone della città per la raccolta degli oli esausti - ha commentato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - Questo dimostra che c'è grande sensibilità rispetto all'ambiente da parte dei cittadini e aziende della città. Spesso capita che, per pochi invicili, emerga un quadro che non corrisponde alla realtà. Stiamo ottenendo grandi risultati, sicuramente si può sempre migliorare. L'igiene ambientale è una cosa seria e complessa, per cui esistono delle normative da rispettare".

"Abbiamo ottenuto ottimi risultati - prosegue il numero uno della municipalizzata - All'inizio ero un po' scettico, perchè spesso i contenitori richiamano rifiuti, ed ero preoccupato potessero esserci conferimenti errati. Invece c'è stato grande rispetto, e con piccoli passi incrementiamo ora la dotazione e copriamo ulteriori zone della città".

“Anche in questo caso – ha chiarito Massimiliano Natella, assessore comunale all’ambiente – la scelta dei siti è ricaduta sui parchi pubblici perché sono accessibili, frequentati di giorno e chiusi di notte. E abbiamo sperimentato che quelli installati l’anno scorso non sono stati vandalizzati e né trasformati in micro discariche".