Lavori di manutenzione alla rete: nuova sospensione idrica a Salerno Rubinetti a secco martedì 3 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, ecco dove

Ancora disagi per i cittadini salernitani. Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Calata San Vito n° 2, la Salerno Sistemi ha comunicato che è in programma una nuova sospensione idrica, martedì 3 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.

Rubinetti a secco alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via M.Pagano, Via F.Filzi, Via U.Pepe, Via N.Sauro, Via C.Capone, Via Dei Bigi, Via dei D’Agostino, Trav.sa Grancano, Via M.Peluso, Via A.Conforti, Via N.Buonservizi, Via L. Di Marino, Piazza M.Galdi, Via S.De Crescenzo Capitano, Via N.Fiore, Via F.Mordente, Via G.P.Leto,Via F.Spirito, Via dei Greci, via F. Wenner, Via Irno (tratto compreso tra Via C. Gatti e Via C.Capone), Via S. De Vita (civici di numerazione dispari compresi tra il n.1 ed il n.53), Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via F.Spirito e sovrappasso Autostradale).

L'avviso

La Salerno Sistemi avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.