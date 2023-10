Villa Carrara tra abbandono e degrado, Celano chiede interventi e più controlli Polemica sulle condizioni dell'area "divenuta stabile dimora di clochard e varia umanità"

E' ancora polemica sul degrado in città. Il consigliere comunale Roberto Celano punta il dito contro Villa Carrara, nel quartiere Pastena. L'area versa, per il capogruppo di FI, "in uno stato di abbandono assoluto e di degrado non

più tollerabile". Una denuncia mossa anche dai residenti che lamentano l’assenza assoluta di controllo, invocando maggiore attenzione dalle Istituzioni.

La denuncia di Celano

"Come è possibile verificare anche dai video presenti sul web, la suddetta villa è divenuta stabile dimora di clochard e varia umanità che, addirittura, sovente usano le panchine per espletare i propri bisogni fisiologici. Tale condizione non solo è intollerabile ed ha privato di fatto la cittadinanza della possibilità di fruire di uno degli spazi pubblici più attrattivi della zona orientale, ma, evidentemente, comporta disagi notevoli e legittime preoccupazioni di natura igienico sanitarie", si legge nel documento a firma del consigliere comunale.

All'interno della Villa, inoltre, sono perfino ubicati uffici comunali.

Il capogruppo di Forza Italia chiede quindi all'amministrazione di intervenire per riportare condizioni di vivibilità, sicurezza e civiltà in una delle aree più attrattive della zona orientale della città.

Fondamentali, per il consigliere, anche più controlli. Da qui la richiesta a disporre "una presenza assidua della polizia municipale, al fine di assicurare controllo costante e di restituire condizioni di sicurezza alla zona, evitando che la stessa possa essere utilizzata per finalità non appropriate in un’area che ospita, peraltro, uffici comunali e che allo stato è interdetta per le condizioni in cui versa alla cittadinanza".