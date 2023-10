Free bikers Salerno: iniziativa di solidarietà per i giovani de "Il Girasole" Consegnato ai bambini materiale utile alla didattica da utilizzare nel corso dell’anno scolastico

Ieri, mercoledì 4 ottobre 2023, presso il Centro Sociale ed Aggregativo "Il Girasole" di Salerno, l’associazione Free Bikers è intervenuta con un’iniziativa solidale tutta pensata per i giovani utenti che frequentano il Servizio. Il Presidente, Enzo Caso, insieme ai suoi collaboratori, ha consegnato ai bambini materiale utile alla didattica da utilizzare nel corso dell’anno scolastico.

L’associazione, come sempre, si è dimostrata attenta alle esigenze reali dei giovani con gesti concreti ed utili. La cooperativa “Fili d’erba” ringrazia Enzo Caso e tutto il suo gruppo per essere presenti ed attendi alle necessità dei più bisognosi.



Ricordiamo che “Il Girasole” è gestito dalla Coop. "Fili d'erba" in convezione con il Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali.