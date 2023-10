Guasto alla rete in via Bastioni, stop all'erogazione idrica a Salerno La mappa dei disagi

Ancora disagi per i cittadini di Salerno. A causa di improvvisa rottura della rete idrica in Via Bastioni, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, e di eseguire indifferibile intervento di riparazione, la Salerno Sistemi ha comunicato un'interruzione dell’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Largo Plebiscito, Via Bastioni, Via Monterisi, Via Romualdo II Guarna, F.lli Linguiti, Piazza Alfano I, Via Sant’ Alferio, Via R. Capone, Via San Benedetto

Si prevede, in relazione sia alle previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18.00 odierne.