Studenti e pendolari, ecco i nuovi autobus "Jewel" a due piani I mezzi di Busitalia, Euro 6, a disposizione degli universitari dell'agro e per le linee extraurbane

Busitalia Campania presenta i nuovi autobus bipiano "Beulas Jewel" a disposizione degli studenti universitari e dei pendolari dell'agro nocerino sarnese. Lo annuncia, in una nota, la società del gruppo Fs "con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi universitari e sulle linee extraurbane nel territorio provinciale di Salerno".

"I nuovi autobus bipiano Beulas Jewel, già operativi e in servizio, sono veicoli di categoria ambientale Euro 6, climatizzati per garantire un ambiente confortevole a bordo, hanno una lunghezza di 13,3 metri, altezza di 4,17 metri, una capienza di 82 posti a sedere, 16 in piedi, un posto per carrozzina diversamente abili e sono dotati di pedana. L'introduzione dei nuovi autobus bipiano Beulas Jewel contribuisce a migliorare l'efficienza dei servizi Busitalia Campania e offre ai passeggeri un'esperienza di viaggio più comoda, sostenibile e piacevole", hanno spiegato dall'azienda di trasporti.