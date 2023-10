Geo Barents: costretti ad andare a Salerno ignorando le richieste d'aiuto Sono 4 le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà alle quali la nave non ha potuto rispondere

"Ieri, dopo aver soccorso 258 persone in due 2 salvataggi, la Geo Barents, nave ricerca e soccorso di Medici Senza Forntiere (MSF), è stata costretta ad ignorare altre 4 segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà e ha ricevuto l’ordine dal centro di coordinamento marittimo italiano di dirigersi direttamente verso il porto di Salerno", a comunicarlo è proprio l'equipaggio dell'imbarcazione che conclude precisando: "A distanza di 24 ore, non abbiamo ancora informazioni su cosa sia successo a due di queste imbarcazioni".

L'incontro

Intanto all'alba di lunedì la Geo Barents è attesa al porto di Salerno. Questa mattina si è tenuto il vertice il prefettura per organizzare l'accoglienza dei migranti, tra loro anche donne e minori non accompagnati. Si tratta del 32esimo sbarco nel capoluogo.