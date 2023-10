Salerno, 32esimo sbarco: salvati 258 migranti, 56 sono minori Accoglienza e solidarietà in porto ma anche indagini per individuare eventuali scafisti

Trentaduesimo sbarco di migranti a Salerno. Questa mattina alle 8 in punto è entrata in porto la Giro Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 258 persone in mare. Tra di loro, secondo le prime informazioni comunicate dal personale della nave, ci sono anche 56 minori di cui 26 non accompagnati. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Salerno e dirette dal neo prefetto Francesco Esposito che si è insediato da pochi giorni in città. I primi controlli, come da prassi, saranno a cura dell'Usmaf che si occuperà della parte sanitaria. Poi si procederà con le procedure di identificazione che precederanno lo smistamento nei centri di accoglienza dislocati in diverse regioni italiane. Sulla banchina del Molo Masuccio, insieme a volontari di Protezione Civile e Caritas, al personale dell'Asl, anche Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Di pari passo, infatti, saranno avviate indagini volte a individuare eventuali scafisti tra i 258 migranti salvati in mare.