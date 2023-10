Movida giovanile e ambiente, ok al progetto per tutelare il decoro in centro L'iniziativa di Comune e Salerno Pulita in collaborazione con le associazioni

Con il diffondersi di negozi con distributori automatici di bevande e di quelli di cibo d’asporto, è esplosa tra le nuove generazioni la moda serale nei fine settimana di riunirsi in gruppi per bere e consumare cibo in luoghi di incontro all’aperto, in particolare giardini del lungomare, spiagge, piazze del centro storico, strade. Il mattino successivo gli operatori addetti allo spazzamento si ritrovano a fare i conti con contenitori e avanzi di cibo e soprattutto con bottiglie di vetro sparsi un po' ovunque, finanche su gradini di chiese e monumenti. Materiali che non è possibile differenziare al momento dello spazzamento e che, gioco forza, finiscono nel non differenziabile. Parte da questo presupposto l'iniziativa presentata da Salerno Pulita e Comune, in collaborazione con Fondazione Alfonso Gatto e Impronte Poetiche APS, ha presentato un progetto che è stato finanziato da Anci e Co.Re.Ve. nell’ambito del bando per lo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.

Il progetto, dal titolo “Il decoro Premia” e “Messaggi in bottiglia”, presentato questa mattina nel Piccolo Teatro Porta Catena, si svilupperà nelle zone della movida giovanile (lungomare Trieste e Torrione) e nell’antico rione Fornelle, che sarà epicentro di una serie di interventi di sensibilizzazione ambientale e di rigenerazione urbana. Sono intervenuti Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita; Carlo Di Domenico in rappresentanza di Co.Re.Ve.; Massimiliano Natella, assessore comunale all’Ambiente; Filippo Trotta, Fondazione Alfonso Gatto; Maria Concetta Dragonetto, Impronte poetiche APS; Domenico Credendino, presidente Fondazione Carisal; il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’on. Piero De Luca.

Il DECORO PREMIA - Stazioni di raccolta bottiglie

Salerno Pulita attiverà dal 13 di ottobre 2023 al 14 gennaio 2024, dalle ore 20:30 alle ore 23:30, con un mezzo elettrico acquistato con i fondi del progetto e appositamente brandizzato, una stazione di raccolta del vetro nelle sere di venerdì, sabato e domenica a Santa Teresa sui giardini del lungomare Trieste. Per incentivare il conferimento delle bottiglie sarà utilizzato un sistema premiale, basato sulla consegna di buoni sconto da utilizzare per acquistare prodotti e servizi presso le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Dal 5 aprile 2024 al 29 settembre 2024, le stazioni di raccolta saranno due, perché a quella di Santa Teresa se ne aggiungerà un’altra in largo Sant’Elmo (Torrione) e l’orario di entrambe sarà allungato, con inizio alle 20:30 e chiusura all’ 1:30.

Quattro gli obiettivi che si intendono perseguire con le stazioni di raccolta:

contribuire al decoro della città, riducendo sensibilmente il fenomeno dell’abbandono incontrollato di bottiglie di vetro in luoghi pubblici;

intercettare quantità significative di vetro da avviare al riciclo;

sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente;

contribuire alla sicurezza dei luoghi pubblici ritrovo dei giovani, evitando che con le bottiglie, specie con quelle rotte, ci si possa far male.

RIONE FORNELLE – Messaggi in bottiglia per una nuova ecologia sociale

Nel rione Fornelle, invece, già questa mattina sono stati sostituiti i vecchi contenitori della raccolta differenziata con nuovi bidoni appositamente decorati dall’artista GreenPino, veri e propri pezzi unici, che andranno ad integrarsi nel contesto esistente dei Muri d’Autore, diventati negli anni una consolidata attrazione turistica; sono state già rigenerate e decorate con versi poetici le panchine esistenti; sarà installata entro dicembre una panchina smart con accanto una piccola libreria; sarà realizzato, sempre entro dicembre da GreenPino un nuovo murale, utilizzando vetro di bottiglie, che conterrà anche un verso inedito selezionato tra quelli inviati dagli oltre cento partecipanti al concorso nazionale “Messaggi in bottiglia”.

I residenti delle Fornelle saranno poi raggiunti da facilitatori appositamente formati che consegneranno presso le abitazioni i calendari di conferimento e gli opuscoli “Guide alla raccolta differenziata”, i sacchetti di carta e le buste di plastica per la raccolta differenziata, il materiale informativo per la partecipazione ai laboratori di:

recupero creativo degli imballaggi in vetro;

“Vocabolaria”, per l’individuazione di 24 parole sulla sostenibilità ambientale che verranno poi trascritte sui muri;

“Stendiversomio”, creazioni creative da stendere dai balconi delle abitazioni delle Fornelle;

Calligrafia, per nozioni di composizione manuale del testo da utilizzare per i Muri d’autore.

I laboratori, a cui parteciperanno anche gli ospiti della cooperativa sociale “Il villaggio di Esteban” partner dell’iniziativa, si terranno tra il Piccolo Teatro Porta Catena e l’attigua scuola media Lanzalone dell’I. C. Gennaro Barra, i cui studenti pure parteciperanno ai laboratori.

Infine, è previsto per domani in un luogo iconico della città, un flash mob degli alunni delle classi terza C del liceo coreutico Alfano I di Salerno, che danzeranno anche su versi di Alfonso Gatto. Partecipano al progetto e saranno presenti al flash mob anche gli alunni della quarta A scienze umane.