Tra realtà e futuro: incontro per discutere di comunità energetiche rinnovabili La tavola rotonda è prevista presso la Provincia di Salerno venerdì 13 ottobre

Opportunità ed al tempo stesso via privilegiata per aprire un varco verso un futuro ecosostenibile, vantaggio economico e scelta consapevole, le Comunità energetiche rinnovabili, che consentono a imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, rappresentano un modello innovativo di gestione dell'energia attraverso un'azione collettiva. Su un tema oggi di grande attualità, attorno al quale sta crescendo l'interesse anche in ambito locale, Helios S.p.A., insieme alla Provincia di Salerno e all’Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno organizzano venerdì 13 ottobre un incontro pubblico, dal titolo "Le comunità energetiche rinnovabili a trazione pubblica. Cosa fare?.

La tavola rotonda prevede gli interventi di esperti e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di professionisti e dei consumatori.

«Con questa iniziativa - spiega il C.E.O. Helios S.p.A. dott. Giovanni Ferro - intendiamo offrire agli operatori pubblici, ma anche a tutti i cittadini interessati, gli strumenti e le conoscenze utili ad affrontare un tema che riteniamo cruciale per il nostro futuro, cioè quello delle Comunità energetiche. Un passaggio dalla teoria alla pratica allo scopo di favorire la transizione sostenibile e lo sviluppo del territorio, partendo da esempi concreti e dalle testimonianze degli attori locali. Le prospettive sono interessanti, come le CER che stanno nascendo in Italia dimostrano, ma è necessario essere preparati per valutare ogni singolo aspetto e fare la scelta giusta».

La Provincia di Salerno ha accolto con entusiasmo questa importante iniziativa. "Guardiamo al futuro del nostro territorio consapevoli che le comunità energetiche rappresentano una realtà concreta per contribuire alla creazione di uno stile di vita più sano, teso allo sfruttamento delle energie rinnovabili in un'ottica di miglioramento della qualità della vita del cittadino e delle imprese pubbliche e private, con una netta riduzione dei costi e dei consumi"; - sostiene Giovanni Guzzo vicepresidente della Provincia.

L'appuntamento

L'inizio della conferenza è previsto per le ore 9:30 presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, della sede della Provincia di Salerno. Ai saluti del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e del Vicepresidente Giovanni Guzzo, seguiranno le relazioni del C.E.O. Helios S.p.A., del Vice Segretario Generale Movimento Consumatori avv. Ovidio Marzaioli, esperto in merito alle normative sulle C.E.R., dell’A.D. di Protos Energy S.p.A. Giulio Marconi, del Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno Raffaele Tarateta, del Presidente ANCE AIES Salerno Fabio Napoli, e concluderà i lavori il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.