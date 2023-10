Coldiretti Salerno incontra il neo prefetto Esposito Manodopera agricola, immigrazione e sicurezza nelle campagne i temi affrontati

Il presidente di Coldiretti Ettore Bellelli e il direttore Enzo Tropiano hanno incontrato questa mattina il neo Prefetto di Salerno Francesco Esposito. Nel corso del cordiale incontro i vertici di Coldiretti hanno colto l’occasione per rimarcare i punti saldi e gli interventi necessari per il comparto agricolo, con rinnovato impegno alla collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti con la Prefettura.



Manodopera agricola, immigrazione e sicurezza nelle campagne i temi affrontati. “Sul fronte del lavoro abbiamo rappresentato le crescenti difficoltà vissute dalle aziende agricole nel reperire personale qualificato – spiega il presidente di Coldiretti Bellelli - i Decreti Flussi riescono a fornire un sollievo solo temporaneo e, troppo spesso, tardivo a causa dei ritardi burocratici. Vi è la necessità di semplificare le procedure così da agevolare il reperimento di personale da parte delle aziende agricole”.



Il Prefetto, dimostrando grande attenzione ai problemi esposti, ha condiviso il valore fondamentale riservato al comparto agricolo ed ha assicurato al presidente Bellelli e al direttore Tropiano il sostegno, per quanto nelle proprie competenze, alle esigenze del mondo dell’agricoltura.



“Siamo grati al Prefetto Esposito per il grande interesse che ha dimostrato per il settore e per i problemi che riguardano il mondo agricolo - hanno concluso Bellelli e Tropiano – siamo pronti a fare la nostra parte e a collaborare al fine di porre rimedio alle criticità esistenti in sinergia con la Prefettura e, allo stesso tempo, a valorizzare ulteriormente le potenzialità dell'agricoltura locale”.