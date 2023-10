Premialità Covid, riconosciute le indennità ai sanitari dell'ospedale di Sapri Esulta la Fials: «Precedente importante anche per gli altri lavoratori»

Premialità Covid-19, il Tribunale di Lagonegro ha riconosciuto le somme dovute a due operatori sanitari dell'ospedale di Sapri. La battaglia in favore degli operatori della Cardiologia Utic era stata portata avanti dalla Fials che commenta con soddisfazione la decisione.

«Le somme dovute verranno ora elargite a ciascun dipendente, garantendo loro il riconoscimento che meritano per il coraggio dimostrato durante uno dei periodi più difficili nella storia recente. Questa vittoria dimostra quanto sia importante la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario e come la Fials, insieme allo studio legale Pelella e associati, abbia dimostrato di essere un punto di riferimento per i professionisti della salute in lotta per i propri diritti», hanno detto il segretario aziendale Rocco Granato e il segretario provinciale Carlo Lopopolo.

«Questo successo è un segno di speranza e ispirazione per gli operatori sanitari in prima linea, dimostrando che la giustizia può essere raggiunta con determinazione e impegno. È un traguardo che non solo ristabilirà i diritti degli operatori della Cardiologia Utic a Sapri ma che avrà anche un impatto positivo sul riconoscimento dei professionisti della sanità in tutto il Paese. Si tratta di un passo verso il riconoscimento e il rispetto che tutti gli operatori sanitari meritano per il loro impegno instancabile nel fornire assistenza durante la pandemia. Speriamo che questa storia di successo ispiri ulteriori azioni per garantire che coloro che lavorano nella sanità ricevano il riconoscimento e il supporto che tanto meritano».