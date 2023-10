Salerno, lavori al Corso durante le Luci: si valuta la riduzione del cantiere Non c'è ancora una decisione definitiva ma il Comune vuole tendere la mano ai commercianti

Non c'è ancora una decisione definitiva sul cantiere di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Ma il Comune sembra orientato a ridurre l'area dei lavori durante il periodo di Luci d'Artista, in modo da accogliere l'appello dei commercianti e, al tempo stesso, recepire il suggerimento del governatore Vincenzo De Luca.

Il piano immaginato a Palazzo Guerra è il seguente: velocizzare lo stato d'avanzamento dei lavori almeno fino a metà novembre. Poi, durante il periodo di Luci d'Artista, il cantiere potrebbe essere rimosso almeno nella parte che non dovrà essere interessata dagli interventi ai sottoservizi. In quel tratto, infatti, lo scavo potrebbe essere riempito con terreno ed asfalto.

L'ipotesi avanzata dal Comune, al momento, non ha ottenuto ancora la fumata bianca. Sono in corso valutazioni tecnico-economiche che sono legate sia ai costi necessari per effettuare l'intervento tampone (che poi dovrebbe essere comunque rimosso dopo l'evento) che ad un allungamento dei tempi per l'esecuzione dei lavori. Nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva da parte dell'Ente.