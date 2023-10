Salerno punta sulla prevenzione: lotta ai tumori con "Race for the Cure" Appuntamento dal 26 al 28 ottobre a Piazza della Concordia con le visite gratuite

"Race for the Cure", la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, farà tappa nei prossimi giorni a Salerno.

Gli appuntamenti

Dal 26 al 28 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, gli operatori sanitari attendono gratuitamente le pazienti a Piazza della Concordia, presso le postazioni della Carovana della Prevenzione, per mammografie ed ecografie, totalmente gratuite, previa registrazione sul sito komen.it.

Il 29 ottobre, alle ore 10.00 a Piazza della Concordia è prevista la partenza della passeggiata a sostegno della “Race for the Cure”. Si può correre, passeggiare o semplicemente donare: tutto il ricavato sarà utilizzato da Komen Italia per sostenere nuove campagne di prevenzione e screening.

"Una bella iniziativa in un weekend che vedrà Salerno protagonista del tema della prevenzione e della lotta contro il cancro al seno. Nella stessa giornata di domenica, infatti, si correrà anche la Pink Dragon Boat Cup organizzata dalla Associazione Angela Serra. Saranno giornate importanti per sensibilizzare i nostri concittadini e offrire un'immagine simbolica di tante donne che marciano e lavorano con fiducia per vincere la loro battaglia", il commento del sindaco Vincenzo Napoli.