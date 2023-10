I primi 100 anni dell'Aeronautica Militare: 2 giorni di grandi eventi a Salerno Gli appuntamenti si terranno sabato 28 e domenica 29 ottobre, i dettagli

Si terranno sabato 28 e domenica 29 ottobre, a Salerno, le celebrazioni dei primi Cento Anni dell’Aeronautica Militare, organizzate dall’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia di Salerno, presieduta dal Generale Ispettore Capo Gennaro Cuciniello.



Il Centenario dell’Aeronautica Militare - un secolo di eccellenza e impegno al servizio del Paese - sarà l'opportunità per conoscere la grandiosa storia e al tempo stesso per scoprire da vicino il mondo dell'aeronautica con il Villaggio Azzurro nell'area Expo della spiaggia di Santa Teresa.

Gli appuntamenti

La due giorni si aprirà sabato 28 ottobre alle ore 9.30 con il convegno organizzato nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Ai saluti del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti.

Tra le autorità invitate al Convegno sarà presente l’On. Franco PICARONE - Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Bilancio.

Un primo panel “Una squadra che vola da 100 anni” sarà dedicato alla storia dell’Aeronautica Militare con l’intervento del Gen. Isp. Capo Basilio di Martino, e alla banda musicale dell’Aeronautica con la professoressa Enrica Donisi.

Un secondo panel sarà incentrato sull’impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia. Il Gen. Brig. Luca Baione discuterà, in particolare, del Cambiamento climatico e del ruolo dell’Aeronautica; di contributo nella difesa delle emergenze civili parleranno la dirigente della Regione Campania Staff Protezione Civile Claudia Campobasso e Giuseppe La Mura vicepresidente del Comitato provinciale Croce Rossa Italiana. Vincenzo Gallo, segretario del Centro astronomico Armstrong di Salerno, interverrà su “Tre pianeti a confronto per capire come cambia il clima”.



L’ultima sessione sarà dedicata al mondo delle tecnologie avanzate, dell’Università e della ricerca, con particolare riguardo alla cyber sicurezza, con il Generale Ispettore Luca De Martinis, direttore del Reparto “Coordinamento Programmi”; di cyber security ed intelligenza artificiale parleranno Angelo Tofalo già Sottosegretario di Stato alla Difesa e Antonino Giannone docente di “Leadership and etichs” al Politecnico di Torino. Il Colonnello Gianfranco Cittadini, docente a contratto della Federico II di Napoli, interverrà sul modello di leadership in Aeronautica Militare.



Le conclusioni del convegno sono affidate al Presidente dell'associazione Arma Aeronautica di Salerno Gen. Isp. Capo Gennaro Cuciniello.



Nella sala dei Marmi del Comune di Salerno l’artista Claudia Mazzitelli, ospite dell’evento, porterà in esposizione una selezione di opere della collezione di Arte Contemporanea intitolata “In Volo verso il Futuro”. Le sue pittosculture, invenzioni creative in tecnica mista su tela, sono un’originale dedica d’arte al centenario dell’Arma Aeronautica Italiana.



La giornata di sabato 28 ottobre si concluderà, alle ore 18.00, con lo straordinario concerto della Banda dell’Aeronautica Militare al Teatro Augusteo, l’orchestra di fiati diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano con la partecipazione del mezzosoprano Salvina Maesano.



Gli appuntamenti nell’area Expo (Lungomare di Salerno, area Spiaggia di Santa Teresa) si apriranno alle ore 10.00 di sabato 28 ottobre, fino alle ore 17.00 di domenica 29 con simulazioni di volo, stand espositivi materiale aeronautico, e altri eventi. Nella giornata di domenica atteso il lancio dei Paracadutisti e l’esposizione di auto sportive.