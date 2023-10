Salerno, clean up da record a Fuorni: raccolti 700 chili di rifiuti “Ricordiamo al Comune di Salerno che esistono anche le periferie"

È stato un clean up da record quello effettuato stamane a Salerno dai volontari di "Voglio un mondo pulito" e "Retake Salerno". Durante la bonifica effettuata nel quartiere di Fuorni sono stati raccolti ben 700 chili di rifiuti. Numeri che testimoniano il livello di degrado e abbandono di quella zona della città di Salerno dove già in passato i volontari si erano adoperati per la bonifica. Ma a distanza di mesi la situazione è tornata ad essere intollerabile con rifiuti di ogni tipo (tra cui anche diverse siringhe) abbandonate per strada.

"705,4 chili rimossi da volontari, ricordatevi questo numero in tempo di elezioni", si legge sulla pagina di Voglio un Mondo Pulito. "È dal 2020 che stiamo ripulendo e denunciando questo angolo di Fuorni da sempre discarica abusiva. Il silenzio da parte delle istituzioni. Ci sono anche rifiuti di altri comuni. Ricordiamo al Comune di Salerno che esistono anche le periferie".

I volontari hanno reso noto anche il resoconto della raccolta:

Indifferenziato 182,3Kg

Plastica 24Kg

Vetro 113,9Kg

Tessuti 65,7Kg

Ingombranti 262Kg

Erbacce 50Kg

Metalli 7Kg

Totale 705,4Kg