Gestione dei codici minori: pubblicato l’avviso della ASL Salerno Un’ulteriore procedura per il reperimento di personale medico

È stato pubblicato nelle scorse ore l’Avviso per il conferimento di incarichi per medici di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) ad attività oraria da destinare alle Unità di continuità assistenziale, all’ADI e ai punti di primo intervento dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno.

Un’ulteriore procedura per il reperimento di personale medico che segue le iniziative sino ad ora attivate a vario genere dalla Direzione della ASL per rafforzare su tutta la provincia le dotazioni organiche dei Servizi, nello specifico quelli territoriali.

I dettagli

L’Avviso bandito ricalca e modifica il modello di quella già conclusasi nei mesi passati avviata con la Deliberazione n. 287 di marzo 2023, per cui però nessuno dei professionisti risultati idonei ha accettato l’incarico conferito dalla ASL.

Nell’attesa che si concludano le procedure concorsuali appositamente attivate nelle settimane scorse, la novità dell’Avviso bandito oggi sta nella differenziazione oraria, fatta ai sensi dell’Accordo nazionale ACN, che prevede l’assegnazione del 50% delle ore da conferite presso i servizi di continuità assistenziale e domiciliare, e del restante 50% delle ore da dover effettuare presso i Punti di Primo Intervento aziendali per la gestione dei codici minori.