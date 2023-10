Caso San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno, Fucci (Aslimitaly): cambiare rotta L'associazione interviene dopo le immagini choc della situazione nell'ospedale di Salerno

Sul caso scoppiato in queste ore sulle condizioni in cui si trovano a vivere pazienti e anche il personale all'ospedale Ruggi di Salerno e le immagini forti andate in onda durante il programma “Piazzapulita” di La7, condotto da Corrado Formigli, interviene Alessandro Fucci, presidente delle associazioni Aslimitaly e Ali Onlus che non usa mezzi termini: “Ciò che si vede in questo ospedale ha dell'assurdo. Sono impegnato in prima linea contro abusi di questo genere ormai a anni, da quando nelle cliniche si osava picchiare i pazienti disabili, senza assistenza”. Fucci poi punta il dito contro la politica sanitaria messa in atto dalla Regione e ammonisce: “Credo sia venuto il momento di cambiare rotta, ma forse anche di cambiare aria politicamente. La gestione della sanità campana non è a causa del commissariamento decennale, ma di chi governa”