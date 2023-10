Bando per il nuovo ospedale di Salerno, tutto da rifare: la scure del Tar I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalle imprese escluse dall'appalto

"Una distonia e un contrasto insanabile sia nelle descrizioni del disciplinare che nella formula di calcolo del punteggio per l'offerta. Ne consegue che l'intera gara è falsata e inficiata, per cui va annullata integralmente". Queste le motivazioni con le quali il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio Eteria a proposito del bando di gara per il nuovo ospedale di Salerno.

Una partita da 360 milioni di euro: lo scorso giugno il Consorzio che ha presentato ricorso si era aggiudicato l'appalto, per poi essere escluso in seguito ad una nuova formula di attribuzione del punteggio. I lavori erano dunque stati affidati ad un altro colosso, il Consorzio Sis.

La vicenda, inevitabilmente, è finita all'attenzione della magistratura amministrativa: il ricorso è stato presentato dai magistrati Lorenzo Lentini e Arturo Cancrini, le cui motivazioni sono state ritenute valide dai giudici.