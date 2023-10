Ruggi, l’onorevole Bicchielli presenta interrogazione al ministro della Salute L'appello: "È necessario in questo momento tutelare gli interessi della comunità"

Chiede l’intervento del ministro della Salute Schillaci il deputato salernitano di Noi Moderati Pino Bicchielli che ha presentato una interrogazione in merito alle condizioni in cui versa il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dopo le immagini trasmesse a Piazza Pulita.

“Abbiamo più volte denunciato le condizioni del Ruggi d’Aragona ma le immagini trasmesse dal programma televisivo Piazza Pulita ci consegnano un quadro ancora più mortificante per una comunità e pericoloso per i cittadini che necessitano di cure di primo intervento - ha detto il deputato salernitano- È necessario in questo momento tutelare gli interessi della comunità, delle tante persone anziane che dovrebbero trovare un luogo sicuro e non finire nel dimenticatoio, legate ad un letto in attesa che si liberi un posto in reparto. Ringrazio il ministro Schillaci, auspicando un suo intervento immediato per ridare dignità all’ospedale. La mia solidarietà va al personale medico e infermieristico costretti spesso a turni massacranti per coprire la carenza di personale ma i cittadini meritano dignità e meritano di essere trattati al meglio. immagini come quelle viste di recenti sulla televisione nazionale non possono più essere giustificate e non deve più accadere”.

Il testo dell’interrogazione al Ministro della Salute

"Nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su “la 7” il giorno 26 ottobre 2023, sono state documentate e mostrate immagini raccapriccianti di pazienti abbandonati per ore nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in taluni casi addirittura legati al letto; La situazione di degrado dell’ospedale è stata denunciata da tempo da amministratori, cittadini e media locali", si legge nella missiva.

"Ora la vicenda è diventata di portata nazionale grazie alla documentazione televisiva che mostra immagini difficilmente confutabili. Dalle immagini si riscontrano anche casi di problemi strutturali e gravi carenze igienico sanitario in molti reparti, a cui si aggiunge la mancanza di personale. Negli ultimi mesi, professionisti accreditati e fortemente stimati, anche a livello internazionale, come il Prof. Severino Iesu, hanno lasciato il nosocomio, evidenziando gravi disfunzioni e criticità, preferendo lavorare altrove e privando l’ospedale di Salerno di professionalità che hanno in passato dato lustro alla sanità salernitana guidando reparti d’eccellenza", prosegue.

Di qui l'appello al Ministero della Salute in merito a "quali iniziative urgenti intenda mettere in atto per riportare la situazione dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno al fine di restituire di dignità ai pazienti ed agli operatori sanitari".