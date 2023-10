Asl Salerno: abbattimento delle liste di attesa, il piano Adottata la rimodulazione per dare risposte più veloci e efficaci

L’Asl Salerno è impegnata sul fronte dell’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie erogate nelle Strutture, al fine di migliorare i tempi di risposta alle richieste di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per i cittadini.

A tal fine l’Azienda, attraverso la U.O.S.D. Esame e valutazione dell'attività e dei risultati - CUP - Liste di attesa ALPI, ha già adottato la “Rimodulazione del Piano Operativo Recupero liste di attesa”, che prevede una serie di azioni che l’Asl sta già mettendo in campo per ridurre tali tempi e dare risposte più immediate ed efficaci.

Uno degli aspetti più importanti connessi a tale problematica, riguarda la molteplicità delle prestazioni che, seppure prenotate, non vengono poi erogate per l’assenza/indisponibilità dell’utente al momento della prestazione. Facendo sì, in tal modo, che una visita o una prestazione diagnostica venga sprecata.

Un gesto di responsabilità e di civiltà, che permette di rendere la prestazione nuovamente disponibile, a beneficio di altre persone.

Da qui, pertanto, l’appello dell’Asl Salerno all’utenza, affinché abbia sempre cura di disdire per tempo (entro le 48 ore dalla visita fissata) la prenotazione nel caso in cui non si potrà essere presenti alla visita o all'esame.

Per rimarcare l’importanza dei comportamenti che anche la cittadinanza ha nel governo delle liste d’attesa, negli scorsi giorni è stato rilasciato un video informativo sui canali social dell’ASL (https://fb.watch/n-rS-OWKtN/), la cui realizzazione è stata coordinata dalla responsabile aziendale Maria Immacolata Borrelli, che vede la partecipazione di professionisti aziendali e delle Associazioni di volontariato.

Tra i testimonial infatti vi sono Margaret Cittadino (CittadinanzAttiva), Daniela Postiglione (dermatologa e specialista ambulatoriale) e Elio Giusto (Medico di Medicina Generale).

Disdire la prenotazione è semplice, e lo si può fare in vari modi:

chiamando il call center CUP allo 089 2875028, sia da fisso che da cellulare - orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30

recandosi presso un qualsiasi sportello CUP Aziendale

rivolgendosi ad una farmacia convenzionata sull’intero territorio provinciale

utilizzando il Portale della Salute del Cittadino (link: sinfonia.regione.campania.it)