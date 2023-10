Commemorazione dei defunti: servizio navette per il cimitero di Salerno Ecco tutti i dettagli

Il Comune di Salerno – Settore Mobilità ha predisposto un servizio di navette per il cimitero urbano a servizio della cittadinanza per i giorni 1 e 2 novembre, in occasione della festività Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.

Itinerario 1: Andata “Arbostella-Mercatello-Stazione FS (angolo Via Barella) -P.zza XXIV Maggio-P.zza Casalbore-Via Dalmazia-Via Irno (bivio cimitero)-Fratte”; Ritorno: “Fratte - Via Calata San Vito-P.za San Francesco – P.za XXIV Maggio – P.za della Concordia - Lungomare – P.za Monsignor Grasso (Mercatello) – Arbostella capolinea” secondo i seguenti orari:

Partenze

NAV 07:00 ARBOSTELLA 07:35 FRATTE

NAV 08:20 ARBOSTELLA 08:55 FRATTE

NAV 09:40 ARBOSTELLA 10:15 FRATTE

NAV 11:00 ARBOSTELLA 11:35 FRATTE

NAV 12:20 ARBOSTELLA 12:55 FRATTE

NAV 13:40 ARBOSTELLA 14:15 FRATTE

NAV 15:00 ARBOSTELLA 15:35 FRATTE

NAV 16:20 ARBOSTELLA 16:55 FRATTE

NAV 17:40 ARBOSTELLA 18:15 FRATTE

Itinerario 2 Circolare: “Via Irno (distributore carburanti)-Brignano Cimitero (transito ai tre ingressi)- Via Irno (distributore carburanti)” nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con corse in coincidenza con la navetta di cui sopra; i viaggiatori provenienti dalla zona orientale e diretti al Cimitero con la navetta 1 devono effettuare interscambio con la navetta 2 a Via Irno bivio Cimitero.

Titolo di viaggio: da acquistare prima di salire a bordo presso le ordinarie rivendite e gli esercizi commerciali PuntiLis e DropPoint, in modalità digitale via SMS-Ticketing, App Quibus Campania, App Unico Campania.