Dissuasori in via Masuccio Salernitano e Botteghelle: la proposta di Loffredo L'idea "per evitare che la passeggiata possa essere messa a rischio dalla presenza di scooter"

Dissuasori in via Masuccio Salernitano e in via Botteghelle per evitare che la passeggiata dei salernitani possa essere messa a rischio dalla presenza di scooter a tutta velocità: è questa la proposta del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.

“In questi giorni si è riaccesa la polemica relativa alla presenza di mezzi a due ruote in due strade del nostro bellissimo centro storico. Ho discusso a lungo con residenti e commercianti e tra l'altro non è la prima volta che questo fenomeno è stato sottoposto alla mia attenzione – spiega Loffredo – Ecco perché ho deciso di confrontarmi con l'amico e collega Rocco Galdi, assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, per capire se fosse possibile trovare una soluzione. Nei prossimi giorni andremo a fare un sopralluogo insieme e incontreremo residenti e commercianti delle strade interessate".

Si tratta, sottolinea il presidente del consiglio comunale, di "un problema che da una parte mette a repentaglio l'incolumità dei pedoni, dall'altra lede fortemente lo sforzo che tanti giovani imprenditori hanno deciso di affrontare, aprendo delle attività che caratterizzano in positivo il cuore antico della nostra città".

"Dopo un momento di analisi sulle problematiche che mi sono state sottoposte, anche attraverso una lettera sottoscritta da diversi cittadini, siamo arrivati alla conclusione che l'installazione di dissuasori, così come avvenuto nella stradina che da piazza Portanova conduce in piazza Flavio Gioia, potrebbe essere la strategia migliore per arginare i disagi e rendere più vivibili le due aree che, tra l'altro, sono storicamente frequentate da tanti visitatori provenienti da fuori città”, prosegue Loffredo.

La proposta sarà sottoposta nei prossimi giorni all'attenzione del sindaco Vincenzo Napoli, “da sempre sensibile su queste tematiche e attento a recepire i suggerimenti che provengono da un'amministrazione che deve essere capace, ogni giorno, di lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi a favore della città”.