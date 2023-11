Maltempo nel Salernitano, appello della protezione civile: Massima attenzione Verifiche in corso da parte dei volontari: segnalati allagamenti e detriti in strada

Maltempo nel Salernitano, sono in corso verifiche e controlli da parte dei volontari della protezione civile che, per tutta la notte, hanno attenzionato il territorio dopo l'allerta meteo arancione diramata dalla Regione.

Il presidio COC di Nocera Inferiore ha monitorato il livello delle aste fluviali non rilevando criticità all’attualità. Le zone pedemontane sono, altresi, attenzionate dalla protezione civile. Proseguiremo fino alle 21 di oggi e salvo diverse valutazioni del bollettino regionale.

A Mercato San Severino, i volontari hanno segnalato la presenza di detriti su strada sulla SP122 tratto Spiano - Bivio Penta, chiedendo inoltre di prestare massima attenzione al transito sull’intero territorio a causa dei possibili allagamenti stradali, soprattutto nei pressi dei sottopassaggi, grate e/o tombini aperti.

Dal gruppo EPI di Protezione civile hanno inoltre diramato un avviso alla popolazione:

"Premesso che alcune zone del territorio Locale montano sono state interessato da incendi, che in coincidenza con precipitazioni intense e/o brevi eventi piovosi di elevata portata, possono generarsi dilavamenti e colate di fango verso valle ed in particolare lungo i valloni e alvei strada delle aree montane percorse dal fuoco e non; che il territorio è attraversato da fiumi, torrenti e canali a rischio esondazioni, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione all'utilizzo dei piani interrati, seminterrati e piani terra dei fabbricati adiacenti le vie e le zone limitrofe a valle delle aree montane presenti sul territorio, evitando se possibile la permanenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a partire dagli avvisi di allerta meteo emanati dagli organi competenti della Protezione Civile Regionale.

Ad evitare soste o transiti sulle arterie a valle delle delle aree montane, in particolare quelle percorse dal fuoco, nei pressi di alvei primari e secondari di fiumi, torrenti e canali di scolo nei pressi di sottopassi, vasche di laminazione e su tutti i punti del territorio ad alto rischio allagamenti".

A Cava de' Tirreni, aa seguito dell'allerta meteo arancione sono stati eseguiti i sopralluoghi ai punti critici ed alle zone a rischio idrogeologico da parte delle squadre del Gruppo comunale di Protezione Civile. Una puntuale pulizia dei punti a rischio allagamento ed il controllo delle vasche e dei valloni è stata effettuata per tutta la sera. Il monitoraggio del territorio continuerà fino a fine allerta.