Crisi economica e opportunità: Cgil, Cisl, Uil incontrano il Prefetto di Salerno "Lavorare in sinergia a un piano di sviluppo per la provincia e condividere un progetto di rilancio"

Questa mattina, i segretari confederali di Cgil Cisl e Uil hanno incontrato il nuovo prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

Al centro dell’incontro, la crisi economica e sociale della provincia, ma anche un focus interessante sulle tante occasioni e opportunità di crescita e di sviluppo legate alla realizzazione del Pnrr e agli altri fondi della programmazione comunitaria.

Si è discusso di sanità, di dimensionamento scolastico, di precariato e delle principali crisi industriali che investono il territorio.

Al prefetto è stato chiesto di lavorare in sinergia per affrontare questioni complesse come la legalità, salute e sicurezza sul lavoro, considerata la carenza di ispettori del lavoro sul territorio. Problema al quale non si riesce a trovare una soluzione mentre il lavoro sommerso e gli infortuni sul lavoro aumentano.

"Su queste questioni, così come sulle tante altre discusse durante l’incontro, abbiamo registrato l’attenzione e l’impegno del prefetto, che si è dimostrata persona disponibile e attenta alle esigenze dei cittadini. - scrivono dai sindacati - Sicuramente ci sono tutte le premesse per continuare la proficua collaborazione già in essere anche con il suo predecessore. Ci sono tutte le premesse anche per lavorare in sinergia a un piano di sviluppo per la provincia di Salerno e per condividere un progetto di rilancio e di crescita del territorio.