Polemiche sul manto stradale a Salerno, Codacons: Abbandono totale Marchetti: Situazione al limite. Diffidiamo il sindaco a far ripristinare il manto in tutta la città

Polemiche sul manto stradale a Salerno. La denuncia arriva dal Codacons che in una nota scrive: "Da molti mesi i cittadini lamentano lo stato delle strade cittadine sottoposte a turno da parte dei vari gestori ad un vero e proprio tormento".

"Tutti i tubi ed i cavi passano sotto traccia, peccato che oggi rompa la società del gas, domani ricominci quella dell’acqua, poi arrivino gli operai della Telecom e poi gli altri a seguire, rigorosamente sempre senza alcuna programmazione, senza un contratto fatto per la difesa delle strade che pure costano al Comune, ma niente, ognuno arriva, rompe, scava, e ricopre senza criterio con strade che vanno in rovina ed il Comune sta a guardare", l'accusa dell'associazione.

Riflettori puntati, in particolare, su Viale delle Ginestre, protagonista dell'ultimo video segnalazione inviato. Ma analoga la situazione anche in via Paolo Vocca, per ora interessata ancora da lavori e ancora via S. Giovanni Bosco.

"Abbiamo fatto una riflessione: anni fa fu asfaltata ex novo dal Comune Via M. Schipa. I residenti erano ben contenti della loro nuova strada, ma…il giorno dopo, ripetiamo, il giorno dopo arrivò per lavori la ruspa della società del gas a rompere la strada completata il giorno prima! È programmazione, questa? Non è sperpero delle risorse comunali, così come sta capitando in tutta la città in questo periodo", tuonano dal Codacons.

L’Avv. Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, afferma: “E' una situazione al limite e non più sostenibile, con i cittadini che aspettano un ripristino ed il Comune che non provvede, con lavori programmabili in maniera diversa, risolvibili in maniera diversa ma che hanno decisamente bisogno di un controllo da parte dell’Ufficio Centrale, che non può consentire che avvengano coincidenze incresciose come quelle di Via M. Schipa anni fa, ma che sono ormai diventata routine. Chi non può fare a meno di rompere, lo faccia, ma sia obbligato a ripristinare il luogo così come era, non approssimativamente.”

Pertanto continua l’Avv. Marchetti “Diffidiamo il Sindaco a far ripristinare il manto in tutta la città ed a pensare ad una forma di concessione per lavori che prevedano una forma diversa di ripristino e, soprattutto, non lascino le strade in condizioni assurde e di totale in sicurezza.

”Invito i cittadini – continua Marchetti – che dovessero avere incidenti personali o ai loro mezzi di trasporto suqueste strade rattoppate alla men peggio, a rivolgersi al Codacons che saprà ben valere nelle aule giudiziarie, le giuste ragioni dei cittadini”.