Salerno, appello del Psi per aumentare la sicurezza stradale in città Avella, Willburger e Di Popolo hanno segnalato cinque zone critiche all'assessore Galdi

E' racchiuso in cinque punti il documento che i consiglieri del Partito Socialista Italiano hanno sottoposto all'assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, Rocco Galdi per provare a migliorare la sicurezza stradale in città. Punti ritenuti «imprescindibili per ripristinare i necessari livelli di sicurezza in una zona densamente popolata ed altamente trafficata». I consiglieri Filomeno Di Popolo, Tonia Willburger e Rino Avella hanno, peranto, chiesto: la messa in sicurezza del pericoloso incrocio all’altezza del ponte Mattiucci; il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sulla Lungoirno, in particolare nel tratto Fratte-Piazza Montpellier; l'apposizione dei limitatori di velocità e autovelox su via G. Vitale, sulla scorta di quanto il Comune farà per il lungomare; scelta del senso unico di via De Corbeil in direzione Parco Pinocchio; passaggio dal meccanismo della chiamata semaforica ai semafori automatici anche di notte.

«L’assessore Galdi - fanno sapere in una nota i consiglieri del Psi - ha raccolto le segnalazioni comunicando che gli interventi saranno eventualmente inseriti in una pianificazione per macro-lotto di zona, in modo da poter impegnare la ditta esterna una sola volta. Certo che le rassicurazioni dell'assessore si tradurranno nell'adozione dei provvedimenti richiesti, il gruppo consiliare socialista continua la sua opera di ascolto nei quartieri».