Mare Mostrum: migranti raccontano le loro storie sul palco "Amare partenze e rischiosi viaggi verso un futuro migliore"

Prosegue l’attività del Coordinamento “Sognare La Pace “ che riunisce varie realtà di ispirazione sia religiosa che laica a Salerno e Provincia.

Nato da un incontro interreligioso esattamente un anno fa – il 5 novembre 2022 - per cercare risposte di pace alla guerra tra Russia e Ucraina ha promosso numerose iniziative volte a diffondere un’idea globale di pace ispirata a giustizia sociale, rispetto di ogni differenza, tutela dell’ambiente. Impegno che ora si rafforza dinanzi agli orrori che stanno avvenendo in Medio Oriente.

In collaborazione con l’Associazione Black and White dei Missionari Comboniani di Castel Volturno il 4 novembre alle ore 19,30 presso la sala Teatro del Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno alla via Guido Vestuti, sarà presentato lo spettacolo “MARE MOSTRUM“.

Una serata in cui le musiche e le parole dei giovani migranti sul palco racconteranno la storia di amare partenze dalle loro terre e di rischiosi viaggi verso un futuro migliore.

Unendo, come ha sempre fatto, la riflessione all’azione, il Coordinamento in occasione di questo spettacolo raccoglierà le firme a supporto dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “ Fermare La Violenza Alle Frontiere “ .

Si tratta di una raccolta di firme, espressamente prevista da un Regolamento Europeo, che è attualmente in corso in tutta Europa per dare voce ai cittadini.

L’iniziativa europea ha lo scopo di raccogliere un milione di firme per chiedere alla Commissione Europea un intervento legislativo che applichi a tutela dei migranti e richiedenti asilo l’articolo 4 dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea “Nessuno può Essere Sottoposto a Tortura né a Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti “ e che promuova nuove politiche di immigrazione.