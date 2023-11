Maltempo: danni nella Piana del Sele, mare in burrasca a Salerno Sos dei balneari: "Enormi danni ai litorali ed a diverse attività lungo la nostra costa"

Il maltempo sta imperversando anche sulla provincia di Salerno dove i danni principali sono legati al forte vento. Nella Piana del Sele proprio le raffiche di queste ore hanno provocato problemi seri agli impianti serricoli e danni alle strutture. Nella Valle dell'Irno i sindaci hanno disposto la chiusura dei cimiteri per motivi di sicurezza. A Salerno mare forte, con le onde che stanno raggiungendo anche il lungomare.

Problemi ai litorali si registrano anche in altre zone della provincia, come evidenzia in una nota il presidente della Fiba Campania, Raffaele Esposito. "Dopo le ore drammatiche dal punto di vista meteo marino che stiamo ancora vivendo sarebbe opportuno porre in essere davvero progettualità di difesa della nostra costa, anche con opere di ingegneria naturalistica, patrimonio costiero che custodisce autentiche perle, spiagge che in Italia e nel mondo sono destinazioni indiscusse del turismo e che unitamente a tutta la risorsa mare ed ai servizi di eccellenza collegati come quelli balneari, garantiscono visibilità e appetibilità all'utenza turistica globale.

Le segnalazioni che ci arrivano in queste ore parlano purtroppo di enormi danni ai litorali regionali ed a diverse attività lungo la nostra costa ma la preoccupazione più grande è sempre quella legata alla sabbia che in alcuni tratti sembra essere completamente sparita. Vedremo cosa restituirà il mare quando placherà la sua forza - conclude il presidente Esposito -, cambiamenti climatici e mancata protezione delle coste stanno purtroppo e da troppo tempo ormai compromettendo le economie di molte comunità Campane e per questo bisogna assolutamente porre rimedio per il benessere e la sicurezza di tutti".