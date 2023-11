Sicurezza stradale a Salerno: 26 multe in pochi giorni con l'autovelox mobile Le rilevazioni al Lungomare. Appello dal Psi: Potenziare il numero dei vigili in città

Maggiore attenzione alla sicurezza stradale: tolleranza zero e più controlli. A Salerno prosegue la task force della Municipale per cercare di porre un freno ai troppi incidenti registrati in città: 26 multe per eccesso di velocità in pochi giorni con il nuovo autovelox.

Le rilevazioni sono state effettuate al lungomare con il nuovo autovelox mobile. Palazzo di città, inoltre, attende il via libera per poter istallare l’autovelox fisso in quel tratto della città. Un intervento sollecitato da tempo dai cittadini e dei consiglieri comunali appartenenti al gruppo del Psi.

Dai consiglieri parte l'appello: "Intervenire nelle zone critiche e potenziare il numero dei vigili in città".

Per i socialisti sono troppe le distrazioni alla guida. "Serve più di qualche autovelox sul lungomare", sottolinea il consigliere Filomeno Di Popolo. Presentato dunque un documento all'assessore alla mobilità.

Ma non solo. Massima attenzione anche al potenziamento del corpo della polizia municipale che, nei prossimi tre anni, vedrà andare in pensione 90 agenti. "Pensiamo ad un concorso a tempo indeterminato, ma part-time, perché ci consentirebbe di poter immettere, nel giro di tre anni, circa 118 vigili urbani in servizio", spiega il consigliere.