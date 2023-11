Manutenzione del verde a Salerno: parte il nuovo piano di potature Il programma degli interventi e delle zone interessate

Riprende da domani, 8 novembre, l’attività di manutenzione del patrimonio arboreo della città di Salerno con l’estensione del contratto nell’ambito dell’appalto biennale con la ditta ISAM. Buone notizie per i cittadini che, nei giorni scorsi, avevano sollecitato l'intervento puntando il dito contro le condizioni di alcuni alberi in città.

La nota del comune

Dal Comune sottolineano che, nel 2023, sono stati già eseguiti una serie di interventi che hanno consentito di effettuare le lavorazioni sulle seguenti strade cittadine: Via Luigi Angrisani, Lungomare Trieste, Largo Ferruccio Parri - Via Porto, Villa Comunale - Via Gaetano D’Agostino (Lato Teatro Verdi), Via Luigi Settembrini, Via XI Settembre, Via Madonna di Fatima, Via Matteo Avallone, Via F Antonio Ventimiglia, Via Sabato Robertelli, Via XX Settembre, Via Ruggiero Da Salerno, Via Delle Muratelle, Via Vincenzo Dono, Via Giovanni Florenzano, Via Francesco Tortora, Piazzetta Tafuri, Via Generale Robertiello.

"Oltre alle attività svolte sulle strade indicate, l’ufficio Verde Pubblico ha effettuato, con l’ausilio di personale dipendente, numerosi altri interventi in base alla capacità operativa dei mezzi in disponibilità del settore Verde, Parchi e Reti Idriche. - prosegue l'amministrazione - Nel periodo estivo è stato possibile operare solo su parte delle specie arboree presenti in città, su altre è necessario un clima diverso per procedere".

Il piano di potature

E’ stata emessa nei giorni scorsi una determina dirigenziale con la quale si consente la ripresa delle potature con l’ausilio di una variante economica per lo svolgimento di un programma di interventi fino al 31 dicembre 2023: Corso Garibaldi, Via Gian Vincenzo Quaranta, Via Papio, Piazza Malta, Via Francesco Manzo, via Santissimi Martiri, Via, Generale Armando Diaz, Via Settimio Mobilio – Via Baratta, Via Cacciatori Dell’Irno, via Zara, via Dalmazia, Via Luigi Cacciatore, Via Carlo Carucci, Via Michele Conforti.

Sono previste, inoltre, in questo periodo, altre attività in carico alla squadra comunale di operai per proseguire le lavorazioni in itinere sulle seguenti strade: Via Michele Vernieri, Via Michele Peluso, Via Sciaraffa, Via dei Principati, Via Alfonso Balzico, Via Antonio Giudice

Altri interventi mirati su brevi filari o alberature singole su tutto il territorio cittadino e nella zona collinare saranno svolte successivamente.

Nei mesi scorsi è stata effettuata dall’ufficio verde pubblico un’intensa attività di ricognizione del patrimonio cittadino ed è stata predisposta la programmazione delle attività anche per il periodo successivo, ovvero da gennaio 2024, che prevede prioritariamente i seguenti interventi, oltre alle lavorazioni settimanali gestite con personale interno: via Bottiglieri, Via Eugenio Caterina, Via Eugenio Caterina, Via Vito Lembo - Via Smaldone, Via Limongelli, Via Giovanni Paolo II, Via Fiume, Via Corinna Bottiglieri, Via Raffaele Schiavone, Via Sorelle Vigorito, Via Giacinto Vicinanza, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Posidonia, Piazza Giovanni Nicotera, Piazza Francesco Cacciatore, Piazza Mario Ricciardi, Via Sabato Robertelli - Tratto Iniziale, Via Vincenzo Braca, Via Gabriele Fasano, Via Rizzi Filippo, Via Martiri Ungheresi, Via Domenico Antonio Vassalli, Via Roma (da Bar 089 a villa Comunale), Via Lungomare Colombo altezza Piazza Brutalità, Via Raffaele Ricci, Via Rocco Cocchia, Piazza Caduti Civili di Brescia, Via Santa Margherita, via Belisario Corenzio, Via Vincenzo Loria, Lungomare Tafuri - Da chiesa Santa Maria a Bar Marconi, Spartitraffico Via Cappello Vecchio.

Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle alberature del cimitero cittadino

Il programma indicato sarà suscettibile di integrazioni e prevede, in ogni caso, la lavorazione delle diramazioni delle strade sopra citate con ordini di servizio settimanali.

Nella giunta comunale odierna è stata approvato, inoltre, il progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle alberature del cimitero cittadino per un importo totale di circa 72.000 euro.

Nei mesi scorsi era stata effettuata dai tecnici dell’ufficio verde pubblico il censimento e la ricognizione delle alberature all’interno dell’area cimiteriale di Brignano e successivamente stilato il progetto che prevede l’organizzazione di una procedura dedicata che non interferisce con le attività da effettuarsi sulle strade.