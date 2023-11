Ambulatorio transgender all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno Cisl Fp: "Iniziativa pionieristica e innovativa di grande sensibilità"

“La Segreteria Provinciale della CISL FP di Salerno in uno al Coordinamento delle Pari Opportunità della stessa organizzazione sindacale esprime il sincero apprezzamento al Direttore Generale D’Amato per il suo impegno e la sua scelta per la realizzazione di un ambulatorio Transgender presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Si tratta di un’iniziativa pionieristica e innovativa, che testimonia la sensibilità e l’attenzione verso le persone, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando il disagio e transgender, spesso emarginate e discriminate nella nostra società. D’altra parte anche il nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica evidenziava la necessità di attenzionare la transizione di genere al fine di tutelare il benessere psicofisico al fine di creare un ambiente inclusivo ispirato al valore fondante della pari dignità, eliminando qualsiasi situazione e fonte di disagio. L’ambulatorio offre loro un servizio sanitario qualificato e personalizzato, garantendo il rispetto della loro identità di genere. Ci congratuliamo con la Prof. F. Filippelli per il suo ruolo di coordinatrice di questo progetto, che rappresenta un modello di buone pratiche e di inclusione sociale. Siamo certi che il suo lavoro sarà di grande aiuto e sostegno per quanti usufruiranno delle attività e delle prestazioni assistenziali, che potranno contare su una rete di professionisti competenti e sensibili. Le auguriamo ogni successo e soddisfazione nella sua attività, e ci auguriamo di poter collaborare con lei in futuro per promuovere la salute e i diritti di tutte le persone”. A scriverlo in una nota la Segreteria Provinciale Cisl FP di Salerno e il Coordinamento Pari Opportunità CISL FP di Salerno.