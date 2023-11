Salerno, stallo per i bus turistici: la proposta in commissione mobilità A farla la consigliera del Psi Willburger con i consiglieri Avella e Di Popolo

Realizzare 3 o 4 stalli riservati ai bus turistici dove poter lasciare e riprendere i gruppi di turisti senza incorrere in multe o causare traffico in centro città. È questa la proposta avanzata ieri dalla consigliera comunale Antonia Willburger, nel corso della commissione mobilità. La consigliera, ha proposto di riservare degli stalli agli autobus turistici all'interno del parcheggio di Piazza della Concordia o accanto al Grand Hotel.

"La proposta da me presentata in commissione, arriva dopo che molti autisti di pullman turistici mi hanno segnalato la difficoltà a fermarsi per lasciare o riprendere i gruppi che accompagnano in città. Difficoltà che vengono riscontrate soprattutto nei pressi della stazione dove gli spazi sono molto limitati. Da qui l'idea di riservare tre o quattro stalli del parcheggio di Piazza della Concordia o nei pressi del Grand Hotel dove gli autisti potranno lasciare i gruppi di turisti per poi raggiungere il parcheggio per la sosta. Credo che questa soluzione possa in qualche modo risolvere il problema nel centro città dove ad oggi molti di questi bus si fermano per far scendere i loro gruppi di turisti o dinanzi a Palazzo Sant'Agostino o nei pressi della chiesa di Santa Lucia, provocando in alcuni casi, traffico. Se venisse realizzata, così come in tutte le città turistiche italiane, un'area predefinita per lasciare o riprendere i turisti, anche in previsione dell'accensione delle Luci d'Artista, si eviterebbe, di ritrovarsi con questi grossi mezzi fermi, anche se per pochi minuti, in pieno centro città".

La proposta della consigliera Willburger condivisa dal gruppo consiliare è stata accolta favorevolmente da tutti i membri della commissione ed il presidente, ha stabilito, di convocare per la prossima riunione l'assessore Al ramo Rocco Galdi, per cercare di renderla concreta.