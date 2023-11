Natella e Bennet a Ecomondo, nuovi cestini e gettacarte per la città Potrebbero essere usati in diverse aree di Salerno

Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, sono stati a Rimini a Ecomondo 2023. Oltre ad una serie di incontri con i consorzi di filiera, partner di molti progetti, nel padiglione del Conai, Bennet e Natella hanno visitato diversi stand alla ricerca di alcuni prodotti di cui si intende dotare la città nel 2024.

In particolare cestini stradali gettacarte, con bocche piccole, per evitare l’increscioso fenomeno dell’introduzione di buste di rifiuti domestici non differenziati; stazioni di raccolta di rifiuti differenziati che potrebbero essere utilizzate sui porti turistici e anche, per altre tipologie di rifiuti, nei centri di raccolta comunale Fratte e Arechi, attivabili con la card di Salerno Pulita.