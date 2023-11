Amalfi, masso pericolante: nuova chiusura per la statale Amalfitana Circolazione interrotta in entrambe le direzioni, tecnici al lavoro per la messa in sicurezza

Ancora problemi di viabilità in Costiera Amalfitana. Anas ha fatto sapere che, a causa della caduta di un masso (attualmente trattenuto dalle reti di protezione), la strada statale 163 “Amalfitana” è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 29,750 in località Amalfi. Il distacco si è verificato dal costone sottostante via Annunziatella ad Amalfi. La tratta stradale è delimitata quale centro urbano, in capo al Comune di Amalfi. Al momento la viabilità è interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche i volontari della protezione civile Pubblica Assistenza “Millenium” Amalfi che è pronta a mettere a disposizione una torre faro qualora i lavori dovessero proseguire anche in orario notturno.

In questi giorni, tra l'altro, la statale Amalfitana è interessata anche da altri lavori di messa in sicurezza nel comune di Conca dei Marini. Interventi che dovrebbero terminare entro la fine della prossima settimana ma che hanno provocato non poche polemiche soprattutto da parte degli operatori turistici.