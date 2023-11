Spiagge e lidi aperti tutto l'anno, Fiba Campania: Lavoriamoci con i fatti La proposta arriva dall'assessore al Turismo del comune di Salerno Alessandro Ferrara

Apertura annuale stabilimenti balneari, la proposta arriva questa volta da Salerno dall'assessore al Turismo Alessandro Ferrara che rilancia la possibilità di vedere aperte le "spiagge" tutto l'anno. In prima linea FIBA Campania: "Lavoriamoci con i fatti".

"Un segnale che deve poter far riflettere le istituzioni preposte a tutti i livelli amministrativi in un momento di profonda incertezza normativa che va assolutamente analizzata e condivisa - dichiara il presidente regionale di fiba Confesercenti Campania Raffaele Esposito - chi amministra le comunità costiere sa benissimo che l'offerta turistica globale non può prescindere da una proficua ed armonica organizzazione dei litorali attraverso il lavoro degli imprenditori balneari e turistico balneari".

"Proprio per questo, negli anni - prosegue il presidente Esposito - abbiamo sempre chiesto ai nostri Sindaci ed amministratori di solidarizzare e supportare gli imprenditori balneari del proprio territorio, quelli sani e onesti che investono anche nelle buone pratiche, che regalano ai tanti visitatori servizi, professionalità e momenti di svago per le vacanze curando aspetti come la sicurezza, la sostenibilità e l'accessibilità. Gli amministratori locali sanno benissimo che arrivare a Marzo e non avere un litorale asservito e non organizzato sarebbe un grave danno per l'intero indotto".

Oltre ai buoni propositi per il Presidente Esposito si potrebbe passare anche alle azioni concrete: "Garantire migliori condizioni di accessibilità alle nostre spiagge essere maggiormente attivi nella tutela della risorsa mare combattendo le fonti inquinanti, attivarsi per azioni di ripasciamento e difesa delle coste anche attraverso opere di ingegneria naturalistica, accompagnare le buone pratiche dedicate alla sostenibilità e prevedere azioni di tutela amministrativa per tempo come quelle sancite dalla legge n. 118 dell'agosto 2022, istanza che la nostra organizzazione ha già inviato da tempo agli enti locali, che di fatto concederebbe ulteriori due anni di stabilità al settore in attesa di una norma chiarificatrice nazionale che attendiamo da troppo tempo sulla vicenda".

Dalla FIBA Confesercenti si dicono pronti a supportare l'indotto turistico e balneare per tutti gli aspetti di difficoltà amministrativa attraverso studi legali provinciali e regionali, "Siamo al fianco delle istituzioni locali che vorranno attivarsi per tempo per garantire stabilità e dignità ai propri imprenditori turistico balneari", la conclusione.