Salerno, un'app per individuare il defibrillatore più vicino VIDEO - Il progetto è stato promosso da "A Casa di Andrea" e da "rete dei Giovani per Salerno"

Un'app per conoscere i punti della città in cui sono installati i defibrillatori. E' il progetto presentato dall'associazione "A Casa di Andrea" e dalla "Rete dei Giovani per Salerno" che, grazie all'app DaEdove consentiranno ai salernitani di conoscere tutti i punti nei quali sarà possibile trovare uno strumento salvavita.

Il progetto di mappatura dei defibrillatori installati in Salerno e dintorni fa seguito all'iniziativa "Salerno Cardio Protetta" messa in campo da "A Casa di Andrea" e che nel tempo ha visto l'associazione donare dieci defibrillatori a realtà del territorio cittadino. Ora, dopo aver dotato diverse zone della città di questo importante strumento salva-vita, "A Casa di Andrea" e "Rete dei Giovani per Salerno" indende crere una banca dati contenente le indicazioni sulla tracciabilità di tutti i defibrillatori installati sul territorio salernitano, per dare la possibilità a tutti i cittadini di individuare, in caso di necessità, il dispositivo salvavita più vicino.

Il progetto è stato presentato da Dino Cerbarano, presidente di "A casa di Andrea", Gianluca De Martino, vice presidente "Rete dei Giovani per Salerno" e da Fabio Pierro, responsabile del progetto.