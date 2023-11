Lavori alla rete in via Sichelgaita, nuova sospensione idrica a Salerno Rubinetti a secco mercoledì 15 novembre: ecco le strade coinvolte

Disagi in vista per i cittadini, la Salerno Sistemi ha annunciato una nuova sospensione idrica in programma per il prossimo mercoledì 15 novembre 2023. Lo stop all'erogazione dell'acqua si rende necessario al al fine di eseguire interventi di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale in via Principessa Sichelgaita, dalle ore 10 alle ore 13.

Le strade e traverse coinvolte:

- Via Principessa Sichelgaita (tratto compreso tra via Demetrio Moscato e via Matteo Silvatico);

- Via Donato Antonio Altimari;

- Traversa Bolognetti;

- Traversa Giampietro Luciani;

- Via Zenone;

- Via Saverio Avenia.

La nota della società

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.