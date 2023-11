Il maltempo rallenta la messa in sicurezza: l'Amalfitana resta chiusa Lavori in corso dopo il distacco di un masso pericolante sul costone roccioso ad Amalfi

Costiera spezzata dall'ennesimo distacco di un masso (trattenuto, fortunatamente da una rete di protezione) dal costone roccioso sottostante via Annunziatella, ad Amalfi. Un distacco che ha reso necessario la chiusura della strada statale Amalfitana 163. Si lavora per cercare di ripristinare le condizioni di sicurezza il prima possibile, ma il tempo sembra non essere dalla parte degli operai.

Nella giornata di ieri sono ricominciate dal primo mattino e proseguite per più di cinque ore le lavorazioni in quota con i rocciatori, ma le attività sono state bloccate dal maltempo che ha interessato anche i comuni della Divina nella serata di ieri.

La strada, pertanto, resta ancora chiusa e al momento non è stato possibile effettuare ancora una stima dei tempi necessari per completare l'intervento.