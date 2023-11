Asse Salerno-Ucraina: a Palazzo Sant'Agostino la visita del sindaco di Stryi La Provincia ha accolto l’invito del sindaco ad avviare una cooperazione con la regione di Lviv

Oggi il Consigliere Provinciale Francesco Morra, in rappresentanza del Presidente Franco Alfieri, ha accolto a Palazzo S. Agostino una delegazione guidata da Oleg Kaniyets, sindaco di Stryi, cittadina ucraina con circa 100mila abitanti.

La Provincia di Salerno ha accolto l’invito del Sindaco di Stryi ad avviare una cooperazione con la Regione di Lviv, caratterizzata da infrastrutture, da un ottimo sistema logistico, dall'ingegnering, da ricche risorse naturali e ricreative.

"L’Ente Provincia, nel riconoscere le potenzialità di questa Regione, situata in una posizione geografica favorevole insieme alle infrastrutture logistiche ben sviluppate che favoriscono I'integrazione della comunità nell'economia nazionale e la comunicazione reciprocamente vantaggiosa con i partner europei, ha espresso interesse nei riguardi della richiesta di cooperazione nei settori dell'istruzione, del turismo, dell'imprenditoria, dell'agricoltura, delle politiche sociali e giovanili e della sanità. - hanno sottolineato da Palazzo Sant'Agostino - Un impegno, la cui assunzione verrà determinata attraverso tempi e modalità da stabilire nel futuro prossimo e che rientra negli impegni di carattere generale che la Provincia di Salerno ha sinora assunto col popolo ucraino in termini di accoglienza dei profughi in fuga dal proprio Paese martoriato dall’aggressione subita dalla Russia".

A seguito della visita istituzionale, la delegazione ucraina è stata in visita al Castello Arechi di Salerno. Il Consigliere Provinciale Francesco Morra ha ringraziato, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco KANIYETS per essere venuto qui a Salerno, auspicando intese future nell’interesse di entrambi i territori.