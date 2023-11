Interventi alla rete idrica di Salerno: rubinetti a secco in città Ecco dove e quando mancherà l'acqua, la lista delle strade coinvolte

Nuova sospensione idrica a Salerno. Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione dalle ore 14 di mercoledì 15 novembre fino alle ore 6 di giovedì 16 novembre alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

Via Pio XI; Via G. Mosca; Via M. Liberatore; Via G. Negri; Piazza Filangieri; Via Mons. Grimaldi; Via L. Cavaliero; Via A. Manganario (tratto compreso tra Piazza Filangieri e Via De Falco); Via D. Guadalupo; Via V. Laspro; Via Lanzalone (tratto compreso tra Via M.Paglia e Via F.Galdo); Via P.Sichelgaita; Via A.Bolognetti ; Via G. Centola; Traversa Luciani; Via Marino Paglia; Via D.A. Altimari; Via B. Poerio; Via P.I. Rufolo; Via D. Moscato; Piazza Farina; Via Santa Caterina Alessandrina; Via F. Barela; Via A. Capone.