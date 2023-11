Luci d'Artista: stop ai lavori, asfaltato il cantiere sul Corso Pausa durante il periodo natalizio e di Luci d'Artista

Lo aveva annunciato il Comune di Salerno e prima ancora il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e finalmente è arrivato lo stop al cantiere su Corso Vittorio Emanuele, dove erano in corso i lavori per la nuova pavimentazione. Si ferma tutto, dunque, in concomitanza dell'evento Luci d'Artista e delle vacanze di Natale.

Soddisfatti i commercianti della zona che hanno protestato aspramente nelle scorse settimane, lamentandosi di un brusco calo delle vendite dovuto proprio agli interventi sul Corso.