Caso Ruggi, affondo di Celano: "Il sindaco batta un colpo e scriva al ministero" Il capogruppo di Forza Italia: "Difenda i suoi concittadini contro le inefficienze del nosocomio"

"Fa bene l'onorevole Pino Bicchielli a 'stimolare' con determinazione le Istituzioni demandate al controllo sulle nefandezze ed inefficienze che i pazienti del pronto soccorso del Ruggi sono costretti, sovente, a tollerare e che sono state documentate anche di recente da mass media nazionali". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Salerno, Roberto Celano che, dopo l'interpellanza presentata dal deputato di Noi Moderati, ha rivolto un appello anche al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Fa bene a difendere con forza i salernitani dalla mala gestio della sanità campana e dalla organizzazione approssimativa di diversi reparti del Ruggi che, nonostante l’impegno indefesso e la professionalità della gran parte dei medici e degli operatori sanitari, non offrono servizi adeguati agli standard minimi richiesti. E’ quanto abbiamo più volte chiesto di fare al sindaco di Salerno che continua, invece, nel suo silenzio, preferendo anteporre gli interessi di chi governa e determina con sistemi ormai a tutti noti alle aspettative dei salernitani, spesso privati del diritto di cura. Da anni siamo impegnati in un’azione continua di denuncia di quanto non può più essere tollerato. Scriva il sindaco anch’egli al Ministero, invochi l’intervento delle Istituzioni demandate al controllo, tuoni contro chi indegnamente governa la sanità campana, difenda i suoi concittadini avverso le inefficienze del nosocomio cittadino. Batta, insomma, un colpo se esiste".