Nuovo ospedale di Salerno, De Luca annuncia: bando insieme all'Anac Il governatore: tra ricorsi e sottoricorsi, speriamo di andare avanti per il Ruggi

"Per il nuovo ospedale Ruggi c'è stato un pronunciamento del tribunale amministrativo. Abbiamo stabilito un accordo di collaborazione con l'Anac. Faremo insieme con l'Anac il nuovo bando di gara. Speriamo che almeno in questo modo possiamo andare avanti in un paese nel quale non si riesce a fare una gara senza avere ricorsi e sottoricorsi". Vincenzo De Luca assicura che l'iter per il nuovo ospedale di Salerno è ripartito.

"Dopo di che, un mese prima o un mese dopo, avremo un grandissimo ospedale con un investimento di quasi mezzo miliardo di euro. Sarà un ospedale all'avanguardia nella regione Campania insieme al nuovo Santobono che stiamo realizzando a Napoli. L'importante era trovare le risorse e lo abbiamo fatto", ha sottolineato l'inquilino di palazzo Santa Lucia.